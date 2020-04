Jouster ferieningen driuwend ferlet fan ûnderdak: komt der in 'Brûsplak'?

Der binne 16 organisaasjes dy't oanjûn hawwe wol meiwurkje te wollen oan it realisearjen fan sa'n 'Brûsplak.' Acht organisaasjes wolle sels wol lieding jaan. Dêrmei soe der genôch stipe wêze om it te ûtwikkeljen.

Ferlet fan plak nei sluten Miks Welzijn

Grutte fraach is no wêr dat 'Brûsplak' krekt komme moat. Der binne tsien organisaasjes dy't driuwend op syk binne nei in nij plak. Ek binne der acht organisaasjes dy't in goedkeaper of grutter plak sykje. Elf organisaasjes soene wol romten hiere wolle.

In grut tal ferieningen kaam yn 2019 op strjitte te stean nei't de gemeente ophâlden is mei Miks Welzijn. Om't dat pân oan de Brugstraat ticht is, is der net in fysyk plak mear en dêrom binne guon ferieningen byinoar kaam ûnder de namme It Lokaal.