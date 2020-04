Plysjewurk ferskoot troch coronafirus: noed oer simmersk wykein

Neffens Sylvia te Wierik fan de plysje is der ynhâldlik net in soad feroare yn it wurk fan de plysje. "Maar als je kijkt hóe we dat werk moeten doen, is dat wel veranderd. Voor ons gelden ook de richtlijnen van het RIVM, afstand houden en veiligheidsmaatregelen nemen. Als we mensen aanspreken, houden we 1,5 meter afstand. Als we iemand moeten aanhouden, kunnen wij ons niet aan die richtlijnen houden. We doen de aanhouding gewoon, want ons werk gaat gewoon door. Ook als het heterdaad is houden we gewoon aan. We lopen aan niets voorbij."

Oare kriminaliteit

Nettsjinsteande dat toane de sifers wol oan dat der wurksumheden ferskowe. Te Wierik: "Als we kijken naar onze cijfers zien we dat het verkeersbeeld erg veranderd is: de verkeersongevallen nemen aanzienlijk af. Maar ook het aantal woninginbraken neemt af, net zoals fietsendiefstallen en zakkenrollerijen. We hebben geen horeca en evenementen, waar dat laatste bijvoorbeeld vaak plaatsvindt." Yn stee fan ditsoarte fisike kriminaliteit, komt der mear online kriminaliteit. "We zien dat er meer babbeltrucs worden toegepast, net zoals phishing-mails. Mensen zitten meer achter de computer, daar moet je ook veiligheidsmaatregelen nemen."

De plysje besiket goed yn de gaten te hâlden oft minsken harren hâlde oan de regels fan it kabinet, banammen de 1,5 meter ôfstân en it net-gearkommen yn groepen. "We krijgen meldingen dat mensen zich niet houden aan de richtlijnen. Ook via Meld Misdaad Anoniem. We zullen eerst waarschuwen en de mensen er op wijzen dat het gaat om volksgezondheid en dat we daar allemaal een verantwoordelijkheid in hebben. En willen mensen niet luisteren, dan zullen we toch gaan bekeuren," seit Te Wierik.

Noed oer simmersk wykein

De plysjefrou hat wol noed oer it moaie simmerwykein dat foar de doar stiet. "We maken ons er zeker zorgen over. Het gaat redelijk goed en daardoor wordt het aanlokkelijker om losser om te gaan met de afspraken, maar volgens mij moeten we met elkaar het zo houden en dit verbeteren. De richtlijnen zijn niet voor niets verlengd," jout Te Wierik oan.

"Als ik vooruit kijk naar het komende weekend met het mooie weer, dan vraagt dat meer om elkaar te houden aan de afspraken en richtlijnen. Dus samen met de BOA's van de gemeente en de bestuurlijke kant van de gemeente die naar de bedrijven kijkt zullen we actief zijn in het publieke domein. Op straat zullen we mensen aanspreken," seit sy.