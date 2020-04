Dit hat de fotosyktocht fan it Fries Museum opsmiten

It is in foarm fan 'crowdsourcing': it Fries Museum hat 74 glêsnegativen digitalisearre en online set. Sa kin eltsenien genietsje fan de foto's en boppedat meitinke oer wa't der eins op stiet en wêr dy plaatsjes krekt makke binne. Bekend wie dat de negativen yn 2001 oan it museum jûn binne troch de famylje Krol. Op de foto's steane in soad buorkerijen, groepsfoto's en portretten fan Friezen yn de doetiidske klaaiïng.

"We hebben een hele uitgebreide collectie foto's die via schenkingen en dergelijke in het museum zijn beland. We weten daar soms weinig van. Ten eerste omdat we deze foto's recent hebben gedigitaliseerd, hebben wij ze nu echt pas in beeld. En ten tweede moeten we ons onderzoek vaak beperken tot de tentoonstellingen die we voorbereiden," leit museumdirekteur Kris Callens út.

Sneupe op Street View

Guon sneupers wisten wol wat sy mei de foto's moasten. "Leuk is dat een persoon op Google Street View is gaan zoeken naar de boerderijen die waren afgebeeld op de foto's. Dat geeft aan dat niet alleen een toevallig familielid van een fotograaf of geportretteerde wat kan doen, maar dat ook iedereen die zin heeft mee kan speuren," seit Callens.

It die bliken dat ien fan de pleatsen yn Ypekolsgea stiet, njonken Wâldsein. Mei help fan de Histoaryske Feriening fan Wâldsein, de doarpskrante en famylje fan de fotograaf koene dêrnei wer oare fotolokaasjes en minsken in namme krije.

De foto's binne makke troch Sjerp Jans Tromp (1858-1928), in boeresoan fan Ypekolsgea. Hy wie hobbyfotograaf en hat om 1910 hinne syn eigen omjouwing fêstlein. Dy perioade is tige wichtich yn de skiednis fan de fotografy, just om't hieltyd mear partikulieren harren eigen wrâld fêstlizze koene.