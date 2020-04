LIVEBLOG: wer ien persoan ferstoarn; achttjin nije positive tests

'Kwetsbaarheid', 'Over troosttelevisie en Sabatsrust' en 'Geen bloemen, geen bezoek'. It binne titels fan kollums dy't dûmny Harrie Strubbe skriuwt foar de webside fan syn protestantske gemeente Terpoarte. Strubbe brûkt de kollums om yn kontakt te bliuwen mei de leden fan dy gemeente en om harren in hert ûnder de riem te stekken, no't der gjin tsjerketsjinsten binne. Hy krijt der aardich wat reaksjes op en minsken kinne syn wurden bot wurdearje.

Strubbe fergaderet yntusken ek online. "Het is wel prettig dat je mensen weer even ziet. Ik woon niet in mijn gemeente en kom de mensen ook niet op straat tegen." De Wite-Tongersdeitsjinst en de peaskewake wurde fan tefoaren opnaam en dêrnei online setten. "Het is een hele onwerkelijke situatie. Je neemt de dienst op en de beleving moet later pas komen." Oft der mear tsjinsten opnaam wurde sille, hinget ôf fan de reaksjes dy't derop komme.

Neffens Strubbe libje de soargen oer it coronafirus wol yn it doarp, mar hat it de minsken net yn de besnijïng. Se binne foarsichtich, mar bliuwe nochter. De minsken passe goed op elkoar, neffens Strubbe. "We merken dat mensen eenzaam zijn, maar de sociale netwerken functioneren heel aardig." Yn de takomst wol de tsjerke minsken miskien ek helpe as sy finansjeel troffen wurde troch it coronafirus. "Dan gaan we een beetje terug naar vroeger, met armenzorg. Dat zou zomaar kunnen."