LIVEBLOG: Earebetoan foar personiel MCL, gjin maatregels foar Waadeilannen

Zorgbelang Fryslân is mei in meldpunt begûn foar minsken dy't fan soarch ôfhinklik binne. It is bedoeld om positive en negative ûnderfinings te dielen. De druk op de soarch is hiel grut op dit momint, troch de corona. Soarchferliening wurdt yn oanpaste foarm oanbean. Zorgbelang-direkteur Esther de Vrij: "De reden waarom wij dit signaalpunt hebben opgezet, is dat de route voor inwoners naar de zorg gewoon anders is. Wij willen graag weten of de zorg bereikbaar en toegankelijk genoeg blijft."