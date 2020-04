Coronanijs 2 april: Gjin ekstra maatregels foar Waadeilannen, Hearrenfean wol trochspylje

Oant safier dit liveblog fan tongersdei 2 april oer de coronakrisis. We sette noch ien kear it wichtichste nijs op in rychje.

Der komme foarearst gjin ekstra maatregels om toeristen fan de Waadeilannen wei te hâlden, mar boargemasters roppe minsken op om net te kommen;

SC Hearrenfean wol de kompetysje ôfmeitsje, as it RIVM dat talit, mar Ajax, PSV en AZ sjogge dat net sitten;

Der is corona konstatearre yn in soarchsintrum yn Sint-Anne, mar fanwege de beheinde testkapasiteit kin net al it personiel test wurde;

De plysje makket him soargen oer massale drokte, no't der in wykein mei moai waar foar de doar stiet;

De gemeente Ljouwert hat grutte soargen oer de kulturele sektor, wethâlder Feitsma wol dat it Ryk sjocht nei de lange termyn;

Der binne yn ús provinsje oant no ta 158 minsken posityf test op it firus, en tolve Friezen binne der oan ferstoarn;

Oer de hiele wrâld stiet it stjertesifer boppe de 50.000, en binne der mear as ien miljoen besmettingen.

Moarn is der in nij liveblog. En op de radio is it lêste nijs as earste te hearren yn it programma Fryslân fan 'e Moarn. Yn dat programma reagearret de bestjoersfoarsitter fan soarchgroep Alliade op it nijs dat trettjin bewenners fan in ferpleechhûs op It Hearrenfean ferhúzje moatte, om romte te meitsjen foar minsken mei corona. Guon famyljeleden binne dêr ferbjustere oer, omdat de bewenners yn de lêste faze fan it libben sitte.