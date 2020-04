Bert Wassink offisjeel beneamd ta wethâlder fan gemeente Ljouwert

Der wiene mar sa'n bytsje riedsleden yn it stedhûs fanwege de coronamaatregels. Fan de 21 leden stimden 20 foar de oanstelling fan Wassink. De stimbriefkes waarden mei in lange kollektestôk ophelle, sadat nimmen tichterby as oardel meter fan elkoar kaam.

Bert Wassink folget syn partijgenoat Herwil van Gelder op as wethâlder. Dy hâlde yn jannewaris op, omdat er ûnder fjoer lei fanwege syn oanpak fan it Wmo-dossier. Wassink wie de lêste fiif jier boargemaster fan de gemeente Skylge. Hy hie tiisdei syn lêste wurkdei op it eilân.