FNP-steatefraksje wol stipe foar doarpshuzen en wykgebouwen

Foar doarpshuzen en wykgebouwen moat der stipe komme út it Iepen Mienskips Fûns. Dat fynt de FNP-steatefraksje. Fan ferskillende kanten hat de steatefraksje heard dat guon doarpshuzen en wykgebouwen yn 'e knipe komme, no't se net mear iepen binne as gefolch fan de coronakrisis.