Fideodeiboek: "Het is een heel surrealistische situatie"

Lo Keers (32) is ferpleechkundige en wurdt ynset op de corona-ôfdieling fan sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten. Yn har fideodeiboek fertelt se hoe't it wurkjen op dy ôfdieling no krekt giet. Lo docht mei oan it vlogprojekt fan Omrop Fryslân 'Berjochten ut it Hert'. Mei in netwurk oan minsken út de hiele provinsje lit Omrop Fryslân fan binnenút sjen wat der spilet.