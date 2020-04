Yn in buorkerij oan de Pontdyk krekt bûten Langwar is woansdeitemiddei in drugslab oantroffen. Doe't de plysje de ynfal die, is ien fertochte oanhâlden. Eksperts fan de Forinsyske Opspoaring ûntmantelje it lab en dogge ûndersyk nei hokker drugs der produsearre waarden.