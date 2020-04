Tsien wiken sel foar Ljouwerter 'coronadriger'

De feroardielde, in dakleaze man, woe op 20 maart in sliepplak yn de nachtopfang yn Ljouwert. Fanwege de corona-útbraak jilde dêr strangere maatregels, sa as it fûillearjen by de doar. Hy woe dêr net oan meiwurkje en beflibe de portier. De man waard troch de plysje meinaam nei it plysjeburo, mar ek dêr wurke er tsjin en drige er mei corona. Hy biet in plysjeman yn 'e finger.

De Ljouwerter is faker feroardiele foar bedrigingen. Yn jannewaris krige er trije wiken sel foar it bedriigjen fan plysjes en in meiwurker yn it iepenbier ferfier.

De fertochte wie net oanwêzich by de behanneling fan syn saak. Syn advokaat die de ferdigening fia in fideoferbining.