Fries Museum wol nij fotomystearje úntraffelje mei help fan publyk

Yn febrewaris fan dit jier begûn it museum online en fia Historisch Tijdschrift Fryslân in undersyk nei in grutte fotokolleksje fan 74 glêsnegativen. It Fries Museum krige dy al yn 2001. It giet om foto's fan de tiid noch foar de Earste Wrâldoarloch. Der binne manlju, froulju en bern op te sjen, yn 'e iepen loft. Mar wa wiene dat? Wêr komme se wei?

Foar de antwurden skeakele it museum de help yn fan it publyk. In oprop oan minsken die fertúten. Al gau wie fan de helte fan de 74 negativen dúdlik wat der op te sjen is. Sa waard in buorkerij op de foto's fûn yn Ypekolsgea en is dúdlik wurden dat boeresoan Sjerp Tromp de foto's makke. Hy die dat yn de earste helte fan de 20e iuw.