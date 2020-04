Lokale omroppen yn finansjele problemen troch coronakrisis

Lokale omroppen binne neffens Visch foar it grutste part ôfhinklik fan lokale advertearders. "As dy no fuortfalle as gefolch fan it coronafirus, dan hâldt it op", seit Visch. "Lokale omroppen ha net in soad finansjele reserves. It jild dat no binnenkomt moat der takom moanne wer út."

Yn it suden fan it lân binne de gefolgen al sichtber. Dêr driigje guon om te fallen om't se ynkomsten misrinne. Visch: "En krekt dêr sjogge je ek dat it ferlet fan ynformaasje grut is. Se meitsje ekstra útstjoeringen, mar misse de finansjele middels om't de advertearders fuortfalle."