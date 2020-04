Noed by Izore oer behâld fan kwaliteit by flink mear testen

Hoe en wat moat noch krekt bepraat wurde, mar ien ding is wol belangryk fynt dokter-mikrobiolooch Anne-Marie van Elsacker fan medysk laboratoarium Izore. "We kunnen de testcapaciteit uitbreiden maar wel met behoud van kwaliteit." Neffens de minister soenen der mear laboratoaria bykomme.

Fan 4.000 nei 29.000 testen is enoarm. "Ik maak me wel zorgen want we moeten ook kijken of de test bij de patiënt past, of de uitslag klopt. Hoe meer testen je doet, hoe minder je kunt controleren. Er zijn grenzen aan wat je moet willen doen om een betrouwbare uitslag te houden."