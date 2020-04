Drachtster sjauffeur (21) komt om by slim ûngelok yn België

Neffens de Gazet van Antwerpen barde it ûngelok op de autodyk fan Antwerpen nei Breda. De frachtweinsjauffeur ried yn op in oare frachtwein, dy't stilstie yn in file dy't ûntstien wie troch kontroles oan de grins yn ferbân mei de coronakrisis.

Neffens de Belgyske krante is de Nederlanner op it plak fan it ûngelok ferstoarn. In oare sjauffeur rekke swier ferwûne. By it ûngelok op de E19 yn it Belgyske Meer wiene yn totaal fjouwer frachtweinen en in bestelwein belutsen.