Man slim ferwûne troch brân en fjoer yn reid fan Rottige Meente

By in wenning oan de Egypte yn Twizel rekke in man slim ferwûne doe't hy ôffal oan it ferbrânen wie. Troch noch ûnbekende oarsaak fleach de man sels yn de brân.

De helptsjinsten kamen manmachtich op it ûngelok ôf. It slachtoffer is nei it Martinisikehûs yn Grins brocht. Underweis ha ferplegers fan de traumahelikopter de man behannele.