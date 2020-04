Iephof toant tankberens mei coronaflagge

Mei in applaus foar de helpferlieners en de bewenners is de flagge ophongen. De bewenners wolle har tankberens sjen litte oan it personiel en de help dy't se elkoar biede.

"Alles wurdt trije kear deis skjinmakke en dat fine we geweldich", fertelt ien fan de bewenners. "Ik fyn it tryst foar dy âlde minsken dy't achter de ruten sitte. Se moatte mar ôfwachtsje oant ien delkomt en de hân opstekt."

"Dat de bern net mear komme meie, dat fyn ik slim. Wy moatte ús holle derby hâlde en hoopje dat it gau oergiet. It is rêstich yn it hûs, we komme net by elkoar yn de hûs. It is hiel stil op de gong."