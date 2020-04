Rekreaasjesektor wol ek voucherregeling: "Dit is een behoorlijk financiële klap"

"We zijn wel geschrokken van de maatregelen, we hadden wel verwacht dat het zou worden verlengd, maar nu is het tot na de meivakantie. Dan gaat het wel heel erg hard", seit Fokko Eybergen fan fakânsjepark Bergumermeer yn Sumar.

It seizoen begjint faak mei Peaske. "Maar we hebben ook mensen in het voorseizoen en seizoensplaatsen en die komen normaal eind maart. Die mensen kunnen geen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen en komen dus niet. Dat is een behoorlijk financiële klap. Er zijn nu wel een paar mensen, maar die zijn op één hand te tellen. Het zijn mensen met een stacaravan of een chalet, die mogen ook komen, ze hebben een eigen sanitaire voorziening."

Syn sektor komt net yn de beneaming foar de needpakketregeling fan it kabinet. "Daar zijn we boos over. We wachten nu op het ministerie dat we eenzelfde voucherregeling krijgen als bij de reisbranche. Dat mensen die hebben geboekt, dat later kunnen inwisselen en niet hun aanbetaling kwijt zijn. Bovendien kunnen we ze niet terugbetalen. De meeste bedrijven doen allerlei investeringen in de winter en hebben amper geld op de rekening, dus geld om terug betalen is er gewoon niet."

Neffens him kin dit wolris de ein betsjutte foar guon bedriuwen yn de toerisme- en wettersportsektor. "Maar het werkt door, ook voor installatie- en bouwbedrijven in de volgende winter."

Hy hopet dat er mei Himelfeart wol iepen kin. "Als dat ook nog wegvalt en pinkster ook, dan is de schade niet te overzien. We kunnen onze omzet niet inhalen."