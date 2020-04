LIVEBLOG: Fryske sikehuzen krije massaal help oanbean by coronadrokte

Gemeenten yn Noardeast-Fryslân hawwe yn 'e mande besletten dat it Wmo- en learlingeferfier oerein bliuwe moat. Fanwege de coronakrisis is dat ferfier yn de regio mei mear as 90 persint ôfnommen. Mei gemeentlike stipe kinne de ferfierders de kommende perioade oerein bliuwe. Fan gemeentlik jild wurde dêrom foarskotten betelle oant 80 persint fan it begrutte ferfier.

De gemeenten binne fia it GR Mobiliteitsbureau opdrachtjouwer foar it Wmo- en learlingeferfier. Under de namme Jobinder wurdt dat ferfier koördinearre, dat is ek de sitrale ynstânsje dêr't minsken ritten by bestelle kinne en dy't de losse ferfiersbedriuwen oanstjoert.