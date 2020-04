LIVEBLOG: 12 nije besmettingen en reaksjes op ferlingjen fan maatregels

Fryslân fan 'e moarn

Net allinnich yn dit liveblog kinst al it coronanijs folgje, mar ek by ús op radio en telefyzje. Te begjinnen mei it radioprogramma Fryslân fan 'e moarn, fan 6.00 oant 9.00 oere. Dêryn de reaksjes op it ferlingjen fan de maatregels út de ekonomy, it ûnderwiis, de campings en de minsken op strjitte.

Fryslân Fit

En op telefyzje stjoere wy Fryslân Fit út: in programma foar thússitters om even lekker yn beweging te wêzen. We begjinne mei in warming-up en dêrnei dogge we trije oefeningen. Sportynstrukteur Dirk Jelke de Boer en syn twa kollega's dogge de oefeningen foar. Fryslân Fit is fan moandeis oant en mei freeds en wurdt trije kear moarns útstjoerd: om 9.00, 10.00 en 11.00 oere.