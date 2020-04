Coronanijs fan 1 april: Eilânboargemasters wolle gjin toeristen mei Peaske

Ek Definsje is folop yn it spier by it bestriden fan de coronakrisis. By it MCL yn Ljouwert binne fiif beropsmilitêren yn aksje. Ien dêrfan is Roelof Louwes fan Frjentsjer. Hy is troch Definsje detasjearre yn it Ljouwerter sikehûs. Louwes hat sân kear op missy west, wêrûnder yn Uruzgan yn Afganistan. Dêr hat er wol leard om te gean mei krisissituaasjes en dy ûnderfining komt no by de coronakrisis goed fan pas. "We laten ons niet verrassen door veranderende situaties, dat zit in ons ruggemerg", seit Louwes.

Yn hiel Nederlân wurkje op it stuit mei-inoar sa'n 90 militêren as spesjalisearre ferpleechkundigen yn sikehuzen. It hiele ynterview mei Louwes fynst hjir.