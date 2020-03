Amateurfuotbal wurdt net mear ôfmakke, ek gjin kampioenen: "Hiel sneu"

It nijs dat it seizoen net mear ôfmakke wurdt, kaam foar Vlap as in ferrassing. "Hier hadden niet veel mensen rekening mee gehouden. Ik had geen idee wat de KNVB ging doen of moest doen. Als toekomstige degradant moet je blij zijn dat je er nu in blijft, maar ik vind het veel sneuer voor clubs die dicht bij promotie stonden." Hy neamt dêrby syn âld-klups Staphorst (haadklasse) en Burgum (twadde klasse), dy't in grutte foarsprong hiene op de konkurrinsje.

Klups dochs promovearje of degradearje litte, wie neffens Brouwer gjin opsje. "Der binne kompetysjes mei grutte ferskillen, mar ek kompetysjes dêr't de ploegen sawat lyk steane. It is hiel sneu, mar it is allegear 'overmacht'. Dus gjin geseur, der binne saken dy't belangriker binne."

De Fryske derby bliuwt

Harkemase Boys stie op it tredde plak en hie dêrmei play-offs spile om promoasje. Dat giet net troch. Mar Brouwer sjocht ek in foardiel: "De derby tsjin ONS bliuwt bestean!"

Brouwer wie noch mar krekt by Harkemase Boys. Tegearre mei Klaas Schotanus soe er dit seizoen ôfmeitsje, nei't de foarige trainer (Hans de Jong) ûntslein wie. No is it seizoen dus noch folle earder dien. "It is skande dat it sa ôfrint. Miskien moatte we letter - as it kin - noch in ôfskiedsfeestje organisearje, ek omdat der wat jonges fuort geane. We moatte it kreas ôfslute."