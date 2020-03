Provinsje posityf oer boarjen nei ierdwaarmte Súdwesthoeke, net oer gaswinning

De provinsje Fryslân jout in posityf advys oan it ministearje fan Ekonomyske Saken foar boarrings om ierdwaarmte te sykjen. Mar dan inkeld nei ierdwaarmte. Enerzjymaatskippij Vermilion hie in fersyk yntsjinne by it Ryk om yn de Súdwesthoeke boarrings te dwaan om nei ierdwaarmte te sykjen.