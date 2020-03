Ekstra stipe provinsje foar middelgrutte en lytsere bedriuwen

De provinsje seit dat de regeling in stimulâns wêze moat foar bedriuwen om te ynvestearjen yn personiel. Dêr kin it no it goede momint foar wêze, seit deputearre Sander de Rouwe. Meiwurkers kinne bygelyks oplaat wurde om klear te wêzen foar in oar produksjeproses.