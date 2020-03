Skoallen langer ticht? Yn Balk krije de bern al ekstra opdrachten foar thús

Je misse de bern

Master Patrick de Vries dielt al de hiele moarn boeken út. "Sjoch, hjir sit myn klasse", seit er wylst er in stapel boeken nei binnen bringt. "Die is op it stuit sa leech, dat docht my gewoan sear. We jouwe in protte les fia de kompjûter en dan hâlde je in bytsje kontakt, mar ik mis de bern al. Ik soe se graach hjir ha wolle, want dan hâlde je it fysike kontakt en dêr dogge je it foar. Efkes in hân jaan en mei de bern yn petear. Dat mis ik it measte fan allegearre. Mar it is no efkes net oars."

Wikseljende reaksjes

De skoalle jout op it stuit in protte húswurk mei, om't se ferwachtsje dat de maatregels ferlinge wurde. "Wy gean derfan út dat we foarearst noch oant maaie ticht binne", fertelt direkteur Sjors de Wolff.

"Dus de âlden sille wenne moatte. We hiene it leafste fansels dat de bern der no wol wiene, mar der is neat oan te feroarjen. De maatregels soargje foar wikseljende reaksjes by âlden. De ien kin de bern makliker lesjaan as de oar. Njonken dat spilet de situaasje thús ek mei fansels. Wurkje de âlden ek thús? Ha se in oppas regelje kinnen? Dat binne allegearre faktoaren dy't ynfloed ha. Ek foar ús as skoalle is it oanpassen," seit De Wolff, wylst er Bosma útswaait. "We jouwe âlden as Bas no in protte húswurk mei, sadat de bern alfêst foarút kinne."