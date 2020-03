Fideodeiboek: húsdokter Bart Maats posityf test op corona

Nei 24 oeren wer oan it wurk?

Neffens de regels dy't Maats meikrigen hat mei hy wer oan it wurk as er 24 oeren sûnder klachten west hat. Maats seit dat der oare regels jilde foar soarchpersoaniel mei corona, sadat dy safolle mooglik oan it wurk hâlden wurde kinne. Mar der fielt er him net goed by. "Ik denk dat ik deze regel wel ruimer interpreteer, dus ik meld mij nu af voor deze week. Volgende week neem ik denk ik weer contact op met de GGD voor eventueel een tweede test om te kijken of ik het nog heb."

Maats syn frou is húsdokter yn Beetstersweach en is ek test. Sy moat no earst ôfwachtsje op de útkomst.