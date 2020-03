Waarme bakker besoarget fergees oan hûs

No't minder minsken yn de bakkerij sels komme nimt it tal bestellingen ta. "De earste twa wiken moasten minsken dêr wat oan wenne, mar no nimt it tal bestellingen ta. Wy kinne hjir trije minsken tagelyk yn de saak ha en it tal klanten is ôfnaam dus komme wy no nei de minsken ta. Ekstra service dy't fergees is."