MBO en HBO meitsje meiwurkers frij om mei te helpen yn de soarch

De trije skoallen wurkje mei elkoar gear om makliker ynspylje te kinnen op de fraach fan de soarch. Dosinten fan it Friesland College begjinne dizze wike al by soarchynstelling Meriant op It Hearrenfean, in dosint fan ROC Friese Poort giet dizze wike oan de slach by Meckemastate yn Kollum. NHL Stenden set tredde- en fjirdejiers studinten yn by partners dêr't de hegeskoalle al kontakten mei hat.