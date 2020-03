Oprop Veilig Thuis: "Hâld eagen en earen iepen foar húslik geweld"

Opfang foar kwetsbere bern

Gemeenten binne op dit stuit dwaande mei de tariedings om der foar te soargjen dat bern út kwetsbere gesinnen dochs wer nei skoalle kinne of opfang krije. "Hierdoor krijgen deze kinderen weer structuur en onderwijs." Veilig Thuis hat dêroer wiidweidich oerlis mei de wijk- en gebietsteam fan de Fryske gemeenten.

De rol fan de skoalle is grut foar bern yn kwetsbere gesinnen. "We merken dat we nu veel politiemeldingen krijgen, omdat er geen school meer is. De oren en ogen van het onderwijs missen we momenteel." Juffen en masters kinne net sjen at it minder goed giet mei de bern of dat se blauwe plakken hawwe. "Het is daarom ook belangrijk voor direct betrokkenen dat ze alert zijn en blijven. Buren of familieleden die zorgen hebben over gezinnen, echtparen of ouderen van wie zij vermoeden dat er geen gezonde omgeving is, doen er goed aan om een melding te doen. Dan kan Veilig Thuis er voor zorgen dat deze kinderen, gezinnen of ouderen ondersteund kunnen worden."