ChristenUnie: 'Noard-Brabân docht oan stikstofhannel oer de provinsjegrinzen hinne'

As dit oerheidsbelied is, dan stiet foar grutte bedriuwen de doar waachwiid iepen om manmachtich boerebedriuwen op te keapjen, seit de ChristenUnie. De fraksje is benaud dat Fryslân aanst leechkocht wurdt. De ChristenUnie wol fan Deputearre Steaten witte wat dy der oan dwaan sil.

Fraksjefoarsitter Wiebo de Vries hat it oer 'stikstofhannel oer de provinsjegrinzen hinne'. Provinsjes dy't it hurdst de stikstofromte nedich ha, keapje bedriuwen yn it wylde wei op, neffens de partij.