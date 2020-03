Nije fûgeleilannen op it Waad

It giet om maatregels dy't kombinearre wurde mei it opknappen fan de seedyk wêrby't de feilichheid it wichtichste doel is. Mar it dynamyske karakter fan de kust en dêrmei ek de betsjutting foar de natuer stiet ûnder druk. Dat wurdt allinnich mar slimmer troch it ferwachte omheechkommen fan de seespegel troch de feroarings yn it klimaat. Dus hawwe saakkundigen de koppen byelkoar stutsen en sjoen hoe't je hjir wurk mei wurk kombinearje kinne.

Brak wetter

Ien fan de meast fiergeande maatregels is it beheind binnenlitten fan de see. Dêr wurdt by Holwert al in skoft oan wurke. Dat soe ek op mear plakken kinne, wêrtroch't der in brakwettersône ûntstiet. Bûtendyks is dat al yn praktyk brocht by it nije gemaal de Heining yn it Noarderleech. Binnendyks soe dat kinne tusken Koehoal en Swarte Haan en tusken Ternaard en Moddergat. Soks is goed foar bygelyks fisken dy't tusken swiet en sâlt wetter hinne en wer lûke, mar eins is sa'n brakwettermiljeu goed foar in grut ferskaat oan soarten. It slyk dat fan bûten yn sa'n binnendykse 'wikselpolder' ôfset wurdt, is ek wer te brûken om de seediken te fersterkjen.