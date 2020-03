Friezinne om utens yn Ingelân: "Brexit before breathing"

"Regear hie folle earder optrede moatten"

Oer de politike koers fan Grut-Brittannië is Smith-Kramer minder te sprekken. "De maatregels om it coronafirus tsjin te gean hienen al folle earder naam wurde moatten. Offisjeel binne we noch mar in wike op slot, mar wy sels sitte al wol twa wiken thús." De skoalbestjoeren namen sels it heft yn hannen en namen sels it beslút om de doarren te sluten. "Der is polityk sjoen by ús gjin ienheid. Premier Johnson sei: 'ús advys is om dit en dat te dwaan. Mar advizen binne gjin befel en dus sieten de kroegen noch gewoan fol en sieten der in goede wike lyn noch tûzenen fuotbalsupporters yn in stadion. It regear hie echt folle earder optrede moatten."

Brexit before breathing

Wêr't de ôfrûne jierren benammen praat waard oer de Brexit, bringt it coronafirus dat ûnderwerp no wol mear op de eftergrûn. Smith-Kramer tinkt lykwols dat politisy de coronakrisis ek wol goed brûke kinne. "De Brexit wurdt no wol echt op de eftergrûn drukt. Us

Travel Agreement oer it reizgjen bûten de grinzen leit no stil. Mar dizze medyske krisis is ek in perfekt ekskús om de ekonomyske krisis ôf te skowen op it coronafirus yn stee fan op de Brexit."

Wêr't Smith-Kramer ek min oer te sprekken is oer de Europeeske gearwurking. "Europa is no dwaande mei it ynkeapjen fan medyske materialen. Grut-Brittannië wie dêrfoar ek útnûge, mar it regear hjir seit dat se dy mailtsjes nea krigen hawwe. En dus dogge de Britten net mei oan de Europeeske ynkeap fan genêskundige saken, lykas beäzemingapparatuer. It liket hjir wol in saak fan 'Brexit before breathing', earst alles om dy Brexit hinne regelje en dan sjogge wy dêrnei wolris hoe't it mei de sûnens komt. Mar goed, hjir moatte wy it foarearst mei dwaan."