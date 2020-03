Boargemaster Brouwer: "Polityk debat mei beheind klupke en op feilige ôfstân"

Neffens Brouwer kin it wol feilich, want "wy komme byinoar yn in grutte romte en dat is feilich, want wy sitte wol 3 meter útinoar. Wy moatte is op dizze manier dwaan, as der wichtige ûnderwerpen binne dy't echt gjin útstel lije kinne of dy't finansjele konsewkinsjes hawwe." De gearkomsten fan Achtkarpelen en in soad oare gemeenten binne op ynternet te folgjen en werom te sjen. It publyk kin der dus ek nei sjen.

Needwet

Foar beslútfoarmjende gearkomsten fan de gemeente jildt oant no ta presinsjeplicht en dat kin net digitaal. Der is in needwet kommendeweis. Dêr stiet yn dat gemeenterieden tenei ek digitaal fergaderje en besluten nimme meie. De tekst fan de needwet is tiisdei nei de Twadde Keamer stjoerd. De needwet wurd takom wike yn de Earste Keamer bepraat. De nije wet giet dan nei alle gedachten op 10 april yn.