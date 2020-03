Keatsferiening Arum bestiet 125 jier, mar kin dat net fiere

Wy seagen it al in bytsje oankommen, mar it is spitich, seit Gerben Okkinga fan de jubileumkommisje. It wurdt no in jier útsteld. It is dan in 125 plus 1-jubileum.

Yn septimber soe der in teäterstik komme. Dêr hiene de repetysjes no al foar begjinne moatten en dat kin net. Wat ek net trochgiet is dat Habtamu de Hoop op 23 april in projekt op de skoalle iepenje soe. En in dei letter soe dan op it keatsfjild de offisjele iepening wêze fan it jubileum. Yn it doarp binne no al wol guon tariedings te sjen foar it keatsjubileum. Der wie al in begjin makke mei it ophingjen fan âlde foto's op doeken oan stellaazjes op strjitte. Dat moat no wer ôfbrutsen wurde.