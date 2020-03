Elkien tinkt mei hierders mei yn finansjele noed

Frijskatte fan hier

Hierders dy't harren hier net mear betelje kinne, sille net op strjitte set wurde. "Wij zetten mensen niet uit hun woning. Die afspraak had Elkien al gemaakt voordat het kabinet met deze regels kwam. Wat wij in eerste instantie doen is met de huurder meekijken of er huurtoeslag kan worden aangevraagd, of wij verwijzen door naar het ondernemersloket. Pas daarna gaan wij kijken of we de huur tijdelijk kunnen opschorten. Kwijtschelding van huur is niet aan de orde, maar wij staan wel open voor andere oplossingen."

Oanbod hierwenten

Eppinga sjocht dat de coronakrisis ynfloed hat op it wenningoanbod. "Er is nog wel woningaanbod, en dat plaatsen wij ook op onze kanalen, maar we zien wel dat mensen die hun huur hadden opgezegd, deze nu toch eerst weer intrekken."