Ferdûbeling tal krisismeldingen fan húslik geweld

Melding húslik geweld

De meldingen fan húslik geweld wurde dien troch bern of folwoeksene sels, mar soms ek troch de buorlju of famyljeleden dy't fermoedens hawwe. "Der binne no't minsken thús sitte in soad soargen. Jildsoargen om't it wurk miskien fuortfalt, mar ek de struktuer dy't no fuortfalt is lestich foar minsken mei psychiatryske problematyk. Foar bern jildt dat se no thússitte, wylst skoalle foar har just soms in stikje ûntspanning is fan de situaasje thús." FIER set no folle mear yn op langduorjende soarch. "En dêr hawwe wy alle gesinsleden foar nedich."

Húslik geweld melde?

"Wy hawwe leaver dat minsken te faak belje as dat se net belje", seit Van der Meer. Sitsto of sitte jo yn in situaasje mei húslik geweld? Of hawwe jo in fermoeden fan húslik geweld by famylje of de buorlju? Nim dan kontakt op mei FIER of de plysje. FIER hat in anonime chat: www.chatmetfier.nl