Fryske sikehûzen meitsje ekstra bêden beskikber

"We hebben in het MCL een aantal extra bedden beschikbaar gesteld, dat zijn er ongeveer zestig. Verder doen alle Friese en noordelijke ziekenhuizen hun uiterste best om de opvang mogelijk van coronapatiënten mogelijk te maken. Dat gebeurt niet alleen door bedden vrij te maken, maar ook door afschalen: dat betekent dat je de zorg die niet acuut nodig is afschaalt en die bedden beschikbaar maakt voor coronapatiënten."

Oerlis noardlike sikehûzen

Alle dagen is der oerlis tusken de sikehûzen yn Fryslân, Drinte en Grins om in yndikaasje te krijen hoefolle bêden der op hokker lokaasjes beskikber binne. "Op dit moment kunnen we het behappen, maar als je ziet hoe het in Brabant is gegaan, dan kan die golf hier ook komen en daar springen wij nu op in."

Transformaasje yn 'e soarch

Bêden en apparatuer binne hiel wichtich, mar sûnder goed personiel kinne je neat. "Dat lukt tot nu toe ook nog steeds heel goed. Personeel op de reguliere zorg is afgeschaald en deze mensen worden nu op andere indelingen ingezet. Mensen op de operatie-afdeling kunnen bijvoorbeeld met een vrij korte scholing worden ingezet op de IC. Artsen en verplegend personeel willen ook heel graag helpen. Het is hard werken en het is een hele rare periode. Voor iedereen, maar zeker ook voor de zorgmedewerkers. Er heeft een ware transformatie plaatsgevonden binnen de ziekenhuizen."

Tekoart oan materiaal

Lêste wiken binne der ferskatet oproppen dien om mûlekapkes, fjoerwurkbrillen en oar beskermjend guod nei sikehûzen te bringen. "Momenteel zijn schorten wel een probleem. Het zijn echt dagkoersen. Tot nu toe lukt het allemaal en is er ook uitwisseling van materiaal tussen de ziekenhuizen. We weten niet wat de toekomst gaat brengen. We zijn nu in Nederland en zelfs in samenwerking met het buitenland hard bezig om samen te werken. Solidarideit is ontzettend belangrijk."