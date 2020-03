Fryske taksys nei Den Haag foar kompensaasje: "Wêrom krije wy dy net?"

Der is gjin ferbod op taksyferfier, mar minsken wurdt advisearre allinnich in taksy te nimmen as it strikt needsaaklik is, bygelyks foar in medyske behanneling. Net elk taksybedriuw hat buskes en dus de mooglikheid om bygelyks mei in skerm genôch ôfstân te hâlden tusken sjauffeur en passazjiers. Yn in persoane-auto is soks net mooglik.

De lytsere taksyûndernimmers wolle no krekt as oare sektoaren ek kompensaasje fan de oerheid. Neffens taksysjauffeur Cor Bil fan Ljouwert is it net te rymjen dat se gjin fergoeding fan it ryk krije en dêrom giet hy nei Den Haag. "It wurdt net in demonstraasje, mar wy wolle gewoan in statement meitsje. Wêrom komme wy net yn oanmerking foar dy kompensaasjeregeling? Dat fine wy hiel ûnearlik", seit Bil.

Enoarm risiko

Sels wol er net kleie en kin er de holle noch wol boppe wetter hâlde, mar ferskate fan syn kollega's slagget dat net. "Der binne bedriuwen dy gean hjir aansen oan kapot, dy kinne it gewoan net drage." Neffens Bil rinne de taksysjauffeurs in enoarm risiko, en net allinnich finansjeel. Mei syn 63 jier sit hy yn de risikogroep foar it coronafirus. "Moatte je it dan opsykje, nee dochs? Dan wurde we siik en dan kostet it de oerheid noch folle mear."

De taksysjauffeurs woene earst demonstrearje op it Malieveld yn Den Haag, mar dat mei net fan de minister. Dy hat in saneamd 'samenscholingsverbod' ynsteld. Yn grutte groepen gearkomme yn dizze tiden fan corona is in gefaar foar de folkssûnens, seit de minister.