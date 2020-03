LIVEBLOG: Yn beweging mei Fryslân Fit, sjoernalist sit 'fêst' yn Ljouwert

Fryske taksysjauffeurs fiere tiisdei aksje. Yn kolonne sille se fia de Ofslútdyk nei Den Haag ride. Taksybedriuwen hawwe it dreech op it stuit troch de coronakrisis. Sy krije gjin fergoeding foar de omset dy't se misrinne, wylst oare ûndernimmers oanspraak meitsje kinne op 4.000 euro.

Der is gjin ferbod op taksyferfier, mar minsken wurdt advisearre allinnich in taksy te nimmen as it strikt needsaaklik is, bygelyks foar in medyske behanneling. Net elk taksybedriuw hat buskes en dus de mooglikheid om bygelyks mei in skerm genôch ôfstân te hâlden tusken sjauffeur en passazjiers. Yn in persoane-auto is soks net mooglik.

De lytsere taksyûndernimmers wolle no krekt as oare sektoaren ek kompensaasje fan de oerheid. Neffens taksysjauffeur Cor Bil fan Ljouwert is it net te rymjen dat se gjin fergoeding fan it ryk krije en dêrom giet hy nei Den Haag. "It wurdt net in demonstraasje, mar wy wolle gewoan in statement meitsje. Wêrom komme wy net yn oanmerking foar dy kompensaasjeregeling? Dat fine wy hiel ûnearlik", seit Bil.