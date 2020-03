LIVEBLOG: Sûnt útbraak alve minsken ferstoarn oan corona yn Fryslân

By Fier, it lanlik ekspertize- en behannelsintrum yn Ljouwert, is it tal meldingen fan húslik geweld en bernemishanneling de ôfrûne wike ferdûbele. Troch de maatregels fan it kabinet om safolle mooglik thús te wêzen en te wurkjen kinne de spanningen yn 'e hûs bot oprinne.

"Wy skrikke fansels ek fan dizze sifers, mar wy hienen it wol in bytsje oankommen sjoen", fertelt teamlieder Grytsje van der Meer fan de krisis- en spoedôfdieling fan Fier. "No't eltsenien thússit, ticht opinoar, dan gean der ek in soad saken mis. Wy hawwe it echt wol oer foars húslik geweld, blauwe plakken by bern, mar ek geweld ûnder folwoeksenen."

Sitsto of sitte jo yn in situaasje mei húslik geweld? Of hawwe jo in fermoeden fan húslik geweld by famylje of de buorlju? Nim dan kontakt op mei Fier of de plysje. Fier hat in anonime chat: www.chatmetfier.nl.