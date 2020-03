LIVEBLOG: 109 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen, wêrfan 28 op intensive care

It tal coronapasjinten dat ferstoarn is yn Nederlân, is mei 175 omheech gien nei 1.039. Dat hat it RIVM niiskrekt bekend makke. Yn totaal hawwe 12.595 minsken posityf test op it coronafirus, moandei wiene dat der noch 845 minder. De lêste 24 oeren binne der 722 minsken mei in coronabesmetting opnommen yn it sikehûs, it totaal komt dêrmei op 4.712.

De kaart fan it RIVM is no wizige nei it oantal opnommen pasjinten yn elke gemeente yn Nederlân. Neffens it RIVM jout dat in better byld fan de fersprieding as it oantal melde pasjinten op de âlde kaart.