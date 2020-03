Coronanijs tiisdei 31 maart: skoallen en hoareka langer ticht, gjin proffuotbal oant 1 juny

De KNVB hie trije senario's foar de rest fan it seizoen yn it betelle fuotbal: útspylje foar 30 juny, útspylje nei 30 juny of it seizoen no beëinigje. It earste senario kin al hast net mear, no't Rutte hjoed sein hat dat der foar 1 juny net fuotballe wurdt.

Om it seizoen ôf te meitsjen, moat dêrom ek yn july fuotballe wurde. Dat moat de UEFA dan wol tastean, want offisjeel rint it seizoen oant 30 juny. Woansdei is der in gearkomste mei de UEFA en lanlike fuotbalbûnen, dan moat d6er mear dúdlik oer wurde.