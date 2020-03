New York Times-sjoernalist wurket troch corona op souderkeamer yn Ljouwert

Triebert skriuwt op dit stuit oer de gefolgen fan de coronakrisis yn gebieten mei in soad flechtlingen, lykas Syrië en Turkije, dêr't in útbraak in grutte minsklike trageedzje wurde kin. "Veel van de verslaggeving van het visuele onderzoeksteam van The New York Times is gericht op het coronavirus en de gevolgen ervan. We kijken naar: hoe worden bepaalde conflictgebieden geraakt? Denk aan de vluchtelingenkampen in Syrië en Turkije. Het heeft dramatische gevolgen als het virus zich daar verspreid. Waar we het hier hebben over goed handen wassen en anderhalve meter afstand houden, zitten honderden duizenden mensen daar in zo'n vluchtelingenkamp die niet eens hun handen kunnen wassen. Dat zijn verhalen die belangrijk zijn om te vertellen."

Situaasje New York is surreëel

Yn syn stêd New York is it coronafirus in grutte ramp. Amearika is it lân mei de measte besmettingen op de wrâld, en it hert fan de corona-útbraak is New York. "Het is surreëel bijna. New York is mijn nieuwe thuisstad, ik heb er veel vrienden. Maar er hangt een grimmige sfeer en het is er stil. De sirenes hoor je nu wel vaker loeien. Ik weet nog dat ik een paar dagen geleden het eerste beeld zag dat een grote koeltruck achter een ziekenhuis stond, om lichamen op te slaan. We zien beelden van veldhospitalen in Central Park. Een militair hulpschip dat komt aanvaren. Het zijn hele vreemde beelden, zeker in een stad die iedereen kent van films en muziek. Het is onwerkelijk en heftig," seit Triebert.