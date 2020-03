Corona levert grote problemen op voor de kleine palingvisser: De Jager houdt hoop

Ale de Jager uit Reduzum is zo'n kleine visser die het lastig heeft. "Dit is klote deze tijd. Voor iedereen natuurlijk, maar voor de visserij ook. Je kunt en mag wel vissen, maar wat voor doel heeft het als je de vis niet kwijt kunt. Ik lever aan twaalf restaurants, maar die zijn allemaal dicht. En de handel heb ik gebeld, maar die hoeft ze ook niet. Want dat spul gaat ook naar de horeca. Je kunt ze beter laten zwemmen", zegt De Jager.

Leveren aan de regio

De Jager heeft zelf nog een aantal fuiken uit staan. "Voor eigen gebruik en mijn winkeltje aan huis. Dus als ik een vraag heb, kunnen mensen wat bak- stoof- of gerookte paling halen. Zo werkt het. Ik hoef geen bergen paling. Ik ben te klein om aan de supermarkt te leveren. Wij hebben een quotum in Fryslân, en dat is niet gigantisch hoog maar wij kunnen er van leven. Ik heb een streekproduct, ik lever aan de regio. Ik heb een rokerij aan huis en alles is in orde om eigen vis te verwerken."

De palingvisser uit Reduzum heeft ondanks de slechte vistijd nog genoeg de doen. "Ik maak nu nieuwe netten, de boten moeten worden onderhouden. Ik schuif het werk wat naar voren. Hier heb je niet op gerekend. Ik heb net voor een mooi kapitaal geïnvesteerd in nieuwe palen, want de stokken verrotten. Ik hoop dat ze er dit jaar nog in komen, anders had ik het beter kunnen uitstellen."