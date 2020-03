Corona smyt grutte problemen op foar de lytse ielfisker: De Jager hâldt hoop

Ale de Jager fan Reduzum is sa'n lytse fisker dy't it dreech hat. "Dit is klote dizze tiid. Foar eltsenien fansels, mar foar de fiskerij ek. Je kinne en meie wol fiskje, mar wat foar doel hat dat as je de fisk net kwyt kinne. Ik leverje oan tolve restaurants, mar dy binne allegearre ticht. En de hannel haw ik belle, mar dy hoecht se ek net. Want dat guod giet ek nei de hoareka. Je kinne se better swimme litte," seit De Jager.

Leverje oan de regio

De Jager hat sels noch in pear fûkjes út stean. "Foar eigen brûk en myn winkeltsje oan hûs. Dus as ik fraach haw, kinne minsken wat bak-, stoof- of rikke iel helje. Sa wurket it. Ik hoech net bulten iel no. Ik bin te lyts om oan de supermerk te leverjen. Wy hawwe in kwotum yn Fryslân, dat is net gigantysk heech mar wy kinne der fan libje. Ik haw in streekprodukt, ik leverje oan de regio. Ik haw in rikkerij oan hûs en alles is hjir yn oarder om eigen fisk te ferwurkjen."

De ielfisker fan Reduzum hat nettsjinsteande de minne fisktiid noch genôch te dwaan. Ik meitsje no nije netten, de boaten moatte ûnderhâlden wurde. Ik skow it wurk wat nei foaren. Hjir hawwe je net op rekkene. Ik haw krekt foar in moai kapitaal ynvestearre yn nije peallen, want de stokken ferrotsje. Ik hoopje wol dat se der dit jier noch yn komme, oars hie ik it better útstelle kinnen."