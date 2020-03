SportCast: "Huntelaar schiet er vijftien tot twintig in voor Heerenveen"

Wol of net útspylje?

Lykas yn Nederlân leit ek yn België de kompetysje stil. Vlap is dêrtroch net yn Brussel, mar thús by syn âlden yn Drylts. Om him mei it allegear wol wer begjinne. "Ik ben er nu ook wel weer klaar mee, ik wil ook wel weer voetballen. Ik mis het best wel heel erg", fertelt Vlap.

Mar de grutte fraach is en bliuwt: wurde de kompetysjes no wol of net útspile? En mei of sûnder fans? Yn de SportCast binne de mieningen ferdield. Neffens Arjen de Boer heart it einde seizoen te wêzen: "Fuotbal heart yn de amusemintstak. Je fuotbalje foar it publyk. Sûnder publyk moatte je net fuotbalje." Ek Geert van Tuinen slút him dêr by oan. Lykas Vlap: "We voetballen voor het publiek. Als je een goal scoort, je bent blij maar voetballen zonder publiek is heel anders."

Andor Faber en Roelof de Vries sjogge dat oars: "As je kieze kinne tusken net spylje of wol spylje, mar sûnder publyk, is de kar neffens my hiel maklik. Nammentlik spylje sûnder publyk. Ideaal is it net, mar we sitte yn in situaasje dy't ôfgryslik ferfelend is. As it net oars kin, kin it net oars."