Tankstasjons ferkeapje folle minder brânstof

Yn de wurkpleats is it drok, mar nije auto's wurde der hast net ferkocht, fertelt Piter de Jager fan AutoFirst yn Hurdegaryp. By de pompen dy't it fan brânstof en de ferkeap fan iten en drinken hawwe moatte is dy kompensaasje der folle minder. "Wy hawwe sa'n santich prosint minder omset, no't partikulieren minder tanke." Wol wurde dêr mear sigaretten ferkocht.