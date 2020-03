Net nei de sportskoalle? Dan de spinfyts thús

Mar dat is net it iennichste. Se meitsje online lessen derby. Der wurdt kontakt opnaam mei de leden om in programma te meitsjen dat op maat is. "Hjir beweecht it altyd en dat is no oars. Mar goed, it is net oars, wy moatte it hjir mei dwaan en dan moatte wy oare wizen betinke om de minsken yn beweging te bringen," seit direkteur Joan Boelens.

Bewegingscentrum Leeuwarden sjocht it ek as har ferplichting om wat te betinken foar har leden. Dêrom biede se dan ek har eigen materiaal oan. "Wy tochten, it guod stiet hjir dochs en wy wolle ús sporters en de meiwurkers fan NHL Stenden ek graach yn beweging hâlde. Minsken reagearren hiel entûsjast."

Work-outs

It gebou fan it Bewegingscentrum is fansels ticht. Dochs wurdt der troch de ynstrukteurs noch oan sport dien. "We nimme hjir lessen op. Dy stjoere wy nei de minsken thús."

Se wolle minsken stimulearje om wol alle dagen te bewegen. "Je moatte wat dwaan. Neat dwaan is echt gjin opsje. We moatte net by de pakken delsette, dy opsje is der net," sa seit Boelens.

Dochs binne der ek soargen oer it feit dat minsken harren abonnemint opsizze sille. "Ja, dat is sa. Mar wy sjogge wol hoe't it komt. Bedriuwen wolle ús helpe en wy sjogge ek dat in soad leden hiel loyaal nei ús binne. Wy sille it posityf ynstekke en dan sjogge we wol hoe't it komt."