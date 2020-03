Fideodeiboek oer de coronakrisis: "Er komt zoveel op je af, dan weet je ook niet meer wat je moet geloven"

De grutste feroaring by de ôfdieling fan Lameijer is de yndieling. "We hebben op de spoedeisende hulp twee gangen. Door corona hebben we nu een van deze gangen voor normale klachten en de andere gang is volledig voor patiënten met corona of die we ervan verdenken. Je kunt dus ook zo in een dienst de hele dag geen coronapatienten zien."

Mar it wurk is itselde, fertelt Lameijer. Dat is net oars as oars. De klean dy't se oan ha moat wol. "De pakken die we aan moeten, zijn warm en zitten erg strak. Ook de bril zit strak. Dit maakt het ook wel indrukwekkend. Maar het werk op zich niet."