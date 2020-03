Tjalling van der Goot hat ferdigening fan fertrochte advokaatmoard dellein

Van der Groot ferklearre wol dat it neat te krijen hat mei de bakstien dy't sneon by it advokatekantoar Anker & Anker oan de Ossekop yn Ljouwert troch it raam smiten is. It kantoar sil dêr oanjefte fan dwaan.

De ferdigening fan de fertochte is oernommen troch Jacquea Taekema.